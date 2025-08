Známe hardwarové požadavky PC verze nové Mafie. Na konzolích budeme mít na výběr ze dvou režimů

Jen týden zbývá do vydání The Old Country. Pro správnou přípravu se určitě hodí vědět, jak dobře hra poběží na vaší sestavě. Vývojáři vypustili do světa přehled požadavků, podle kterých potřebujete minimálně grafickou kartu Nvidia RTX 2070, nebo AMD Radeon RX 5700 XT. Pokud splňujete nároky na nejnižší preset, hra by vám měla běžet ve FullHD rozlišení s grafickým nastavením na medium.

Pokud máte pořádně našlapaný stroj, můžete počet snímků vedle nastavení na určité hodnoty také odemknout. Filmečky ve hře to každopádně neovlivní, ty uvidíte pokaždé ve 30 FPS. Při hraní si můžete pomoci s technologiemi pro upscaling a generování snímků. Nechybí podpora FSR 4, DLSS 4 a XeSS 2. Mafia si rozumí s širokoúhlými monitory a pohrát si můžete i s HDR.

Záhy se vývojáři vyjádřili také ke konzolovým verzím. Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X dostaneme na výběr z klasiky. Režim kvality vytáhne rozlišení za cenu nižších FPS, zatímco režim výkonu sníží kvalitu grafiky, ale naservíruje vám vyšší počet snímků za sekundu. Celkem podezřele zní výrok „v režimu výkonu poběží průměrně v 60 FPS“, což by mohlo naznačovat, že snímky nebudou úplně stabilní. Zatím ale nemalujeme čerta na zeď.

Stále nám ovšem chybí informace o tom, jak The Old Country poběží na Xboxu Series S, a také nepadlo ani slovo o tom, že by hra nějak měla využít dodatečný výkon konzole PlayStation 5 Pro.