Známe termíny bety Call of Duty: Black Ops 6. Dřívější přístup dostanou i předplatitelé Game Passu

Hráči si již tradičně budou moci nové Call of Duty vyzkoušet ještě před ostrým vydáním v rámci několika betatestů. Activision nyní odhalil data, během kterých bude testování probíhat. Black Ops 6 si budeme moci vyzkoušet od 30. srpna do 4. září. Jako obvykle platí, že přístup v této fázi budou mít hráči s předobjednávkou. Nově se ale mohou do dřívějšího termínu zapojit také všichni předplatitelé Game Passu, ať už hrají na Xboxu nebo na PC. Také se tentokrát nehrají žádné šarády s omezením pro platformy. Beta bude probíhat všude současně.

Pokud ale nechcete Black Ops 6 předobjednávat, nemáte Game Pass a přece jenom byste si rádi nové Call of Duty vyzkoušeli, budete mít možnost od 6. do 9. září. V tomto termínu se brány otevřou všem hráčům bez rozdílu. Každý si tak může osahat omnimovement, nový systém pohybu na bojišti, který má být jednou ze stěžejních novinek tohoto dílu.

Jaká přesně bude náplň multiplayerové bety, zatím nevíme. To bude Activision postupně odhalovat v následujících týdnech. Nejjistější sázkou je v tomto ohledu událost Call of Duty Next, která se koná 28. srpna.