Znovu budeme dobývat rudou planetu. Surviving Mars: Relaunched přijde s novým obsahem i lepší grafikou

Surviving Mars je výborná budovatelská strategie se survival prvky. Vyšla v roce 2018, dočkala se několika DLC, a především stovek komunitních modů, které hru udržují při životě do dnešních dní. A vydavatelství Paradox Interactive na letošním Gamescomu překvapivě neoznámilo druhý díl, ale remaster s novým obsahem. Jmenuje se jednoduše Surviving Mars: Relaunched.
Měl by vyjít již brzy. Přesné datum neznáme, ale postupně odkrývající se vývojářský deníček nejspíš naznačuje, že se dočkáme v polovině října. Relaunched obsahuje původní hru se všemi oficiálními rozšířeními, přičemž tvůrci přepracovali podzemní část, létání na asteroidy a cestování jednokolejkou na povrchu. Slibují také lepší grafiku a několik QoL prvků, které mají usnadnit/urychlit hratelnost.
Dodají ale také nový obsah. Martian Assembly hře rozšíří konec po kolonizaci. Přibude politika, kdy hráč bude muset uspokojovat přání marťanů, schvalovat zákony a zřejmě i udržovat mír mezi frakcemi. V původní hře se soutěžilo se třemi rivaly, teď screenshoty prozrazují, že na Marsu bude nejspíš až pět kolonií.
Paradox přestane prodávat původní hru a k dispozici už bude jen Surviving Mars: Relaunched. Bude stát 40 eur (1000 Kč). Majitelé původní hry ale budou moci upgradovat za polovičních 20 eur (500 Kč). Je to v podstatně cena za další DLC, byť to kompletně přepracuje celou hru. Relaunched vyjde pro PC na Steamu, Epicu, Microsoftu Store a konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X.
Dobrou zprávou je, že uživatelské mody budou fungovat na všech platformách (u původní hry nebyly pro PlayStation). Tvůrci navíc chtějí modderské nástroje nějak vylepšit. Jenže to také znamená, že se nejspíš všechny současné mody budou muset předělat. A s tím bude hodně práce. Pokud ale Relaunched vydrží dalších sedm let jako původní hra, uživatelé to překousnou.
O čem je Surviving Mars
Surviving Mars je sci-fi budovatelská strategie zaměřená na kolonizaci Marsu a přežití v tomto nehostinném prostředí. Vyberete si vesmírnou agenturu, která vám poskytne zdroje a finanční podporu, a poté určíte místo pro svou kolonii. Stavíte dómy a infrastrukturu, zkoumáte nové technologie a využíváte drony k udržování a rozšiřování kolonie. Také pěstujete vlastní potraviny, těžíte nerosty, a nakonec celou planetu teraformujete.
Největší prioritou však vždy zůstává udržet kolonisty naživu, protože je může zabít jejich vlastní hloupost, ale také prachové či ledové bouře, meteority, marsotřesení a toxické deště. Nebo také mysteriózní prvky.
K vývoji Relaunched se mimochodem vrací studio Haemimont Games. Bulharští autoři Tropica 3, 4 a 5 vytvořili původní hru, ale většinu rozšíření po nich převzali Abstraction Games. Haemimont si mezitím odskočili vydat trochu větší survival Stranded: Alien Dawn a Jagged Alliance 3.
Paradox se na slávu Surviving Mars snažil navázat podobnými tituly Surviving the Aftermath, kde se hráči starali o postapokalyptickou kolonii na Zemi, a Surviving the Abyss odehrávající se pod mořem. Ani jedna se nedočkala tak dobrého přijetí, ani komunitní podpory.