Znovu jsme hráli Command & Conquer: Tiberian Sun. Konflikt mezi fanatiky a militaristy je stále návykový

Obstojí herní legendy i v dnešní době? Mají, co nabídnou i novým hráčům? A je vůbec možné si je někde zahrát? K výročí 25 let od vydání se dnes podíváme na jednu z nejlepších real-time strategií všech dob, Command & Conquer: Tiberian Sun.

O co se jedná?

Dle mého je právě Tiberian Sun nejlepším dílem série Command & Conquer. Samozřejmě spolu s vynikajícím Red Alertem 2. Obsahuje mnoho novinek oproti dřívějším dílům, vylepšuje grafiku hry, obsahuje hrané filmečky, a navíc si uchovává návykovou hratelnost.

Není divu, že se hra setkala jak s přízní kritiků, tak i samotných hráčů. Jen během prvního měsíce po vydání se prodalo na 1,5 milionu kopií. Ještě před vydáním již zmíněného Red Alertu 2, tedy za rok a kousek poté, se podařilo vyexpedovat takřka 2,5 milionu kusů Tiberian Sun. Což byl na tehdejší dobu úctyhodný počin.

Kde koupit a jak si zahrát? EA v rámci propagace dalších pokračování postupně upadající série v roce 2010 nabídlo Tiberian Sun bezplatně ke stažení. Kde? Například zde. V březnu tohoto roku se hra objevila i na Steamu. Není tak problém si ji zahrát, a to i na nejnovějších strojích. Což u všech strategií od EA ani zdaleka neplatí. Za zmínku stojí i poměrně povedený datadisk, který vyšel přibližně rok od vydání původní hry. Jmenuje se Firestorm, a nejenže přidává herní elementy, ale též obsahuje dvě fungl nové kampaně a novou hratelnou frakci. Obsahuje také multiplayer, u kterého se s kamarády zabavíte v množství různých režimů. Hrát lze i sám proti počítači v klasickém skirmish módu. I v tomto ohledu tak Tiberian Sun má stále co říci.

Od kritiků si hra vysloužila nadprůměrné recenze. Na již neexistujícím agregátoru GameRankings dosáhla průměrně na 80 %. Přídavek Firestorm si svými 73 % vedl o něco hůře. Přesto jde o výsledek více než slušný. IGN hře udělilo známku 8/10 a třeba takový PC Gamer šel ještě výše na 92 %. Firestorm si pak opět o něco pohoršil, ale stále šlo o nadprůměrně hodnocenou hru.

Tiberian Sun je klasickou real-time strategií z doby, kdy byl tento žánr žánrem královským a nesmírně populárním. Na čemž je také dost dobře vidět, jak moc se vkus průměrného hráče proměnil. Odehrává se v nepříliš vzdálené budoucnosti, kdy je svět drcen ekologickou krizí. Ta je zapříčiněna mimozemskou substancí jménem Tiberium, jež se šíří po světě a mění životní prostředí planety.

O kontrolu se přou dvě frakce, GDI a Nod. GDI je hi-tech militaristická organizace, jež se snaží s šířením Tiberia bojovat. V cestě jim stojí ale organizace náboženského charakteru, kterou vede fanatický vůdce Kane. Ten naopak vidí v Tiberiu cestu vpřed, jež lidský druh posune na další evoluční stupeň. Válka mezi oběma ideologiemi může začít.

Jak se hraje?

Herní náplň je klasika. Stavíte základnu, najímáte jednotky, těžíte suroviny a samozřejmě bojujete. Hra obsahuje dvě hlavní kampaně za obě strany konfliktu. Každá frakce pak má své specifické jednotky a sází na trochu jinou taktiku.

GDI jde cestou nových technologií a těžkých zbraní, jež v mžiku zničí své soupeře. Nod se zaměřuje na méně konvenční způsoby boje, experimentuje s kyborgy či se stroji, které se umí zahrabat do země a napadnout soupeře ze zálohy.

Tempo hry je pomalejší. Nejde o zběsilé závody ve zbrojení plné neutuchající frenetické akce. Spíše s armádou postupně dobýváte nové oblasti. Zároveň jsou mnohé jednotky poměrně pomalé, což na tempu také nepřidá. To se dá naštěstí vykompenzovat zvýšením rychlosti v menu hry. Přesto tato pomalost může některým současným hráčům vadit.

Důležitá je i správa základny, těžba a objevování mapy. Zajímavé je, že právě mapy obsahují i různá zpestření, kdy lze sbírat bonusy, jež například vyléčí vaše jednotky nebo přihrají finance navíc. Také lze ničit mosty a odříznout tak nepřátelské jednotky či je zahnat do pasti. To samé platí i o skalních útesech, jež lze odstřelit a otevřít tím cestu do týla soupeřovy základny.

Náplň misí je poměrně pestrá. Jednou stavíte a bráníte se před nepřáteli. Jindy máte jen malou jednotku a procházíte nehostinným prostředím, kde je potřeba tiše postupovat kupředu. Samozřejmostí jsou krom hlavních úkolů i úkoly vedlejší, po jejichž splnění se dočkáte bonusů. I samotné prostředí se často proměňuje. Krom Severní Ameriky navštívíte i Evropu či Afriku.

Jak vypadá bez růžových brýlí?

Kamenem úrazu je jednoznačně grafika. Přeci jen je hra nějakých 25 let stará a je to na ní vidět. Žádnou 3D detailní grafiku tak čekat nelze. Největší problémy jsou dnešní výkonné a moderní monitory. Na nich hra vypadá docela odpudivě a kostičkovaně.

Zároveň pokud nastavíte vysoké rozlišení, jsou jednotky a stavby velmi malé a hůře se tím pádem ovládají, trpí tím i přehlednost. Na menších displejích to není tak hrozné. Až trochu směšně a lacině působí hrané filmečky. Dnešním profesionálním animacím nesahají ani po kotníky, s čímž je nutné se smířit.

Bohužel zastaraly i některé základní herní mechanismy. Další prvky, na které je dnešní hráč zvyklý, úplně absentují. Takže zapomeňte na formace, postupné vylepšování jednotek, či možnost zadat budovám příkaz, kam se po najmutí vojáci mají dostavit. Zamrzí například i to, že pěšáci ani nedokáží obsadit prázdné budovy.

Ani umělá inteligence tehdy nedosahovala žádných přehnaných výšin. To platí jak pro vaše bojovníky, tak pro nepřátele. Slušný je ale stále pathfinding, ale je nutné počítat s tím, že rychlé jednotky se nepřizpůsobí těm pomalým a do akce střemhlav vyrazí bez čekání na opozdilce.

C&C Tiberian Sun je povedenou strategií, ve které je moc příjemné trávit čas. Řezat bandity z Nodu, ničit technologicky vypiplané zbraně GDI, to vše stále baví. Spolu s Red Alertem 2 tak jde zajisté o vrcholné díly této kdysi tolik oblíbené série.

Bohužel další díly již kvalitativně strádaly. V posledních letech se nám do rukou dostaly jen remastery starých dílů či mobilní hříčka Rivals. Zdá se tak, že staré dobré časy, kdy strategie C&C dominovala hernímu průmyslu, se již nevrátí.

Je to škoda. Staré díly i dnes mají něco do sebe. Na druhou stranu v mnoha ohledech působí zastarale a novou generaci hráčů asi jen tak neosloví. Nejen kvůli grafice, ale i mnohým přežitým herním prvkům.

Dnešní hráč je zvyklí na sofistikovanější a propracovanější ovládání s větším množstvím možností, jak své jednotky vést do bitev a jak spravovat a vylepšovat základnu. Pokud ale tak jako já nostalgicky vzpomínáte na staré zašlé časy, pak je 25. výročí od vydání možná tou správnou příležitostí k tomu, opět se do bitvy mezi Nodem a GDI pustit. Neberte to, když je to zadarmo.