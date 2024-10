Znovu jsme hráli Grand Theft Auto: San Andreas. Gangsterka, kterou ani ledajaká novinka nepřekoná

Ah shit, here we go again. Po 20 letech.

O co se jedná?

Vzhledem k tomu, že se Rockstar víc než 10 let věnuje převážně pětce, tak stojí za to si jeho starší legendu představit. I když San Andreas vyšlo pouhé 2 roky po Vice City, byl to pro sérii a vlastně celý žánr městských akcí obrovský pokrok.

Rozrostla se samotná herní mapa, to ano. Mám na mysli spíš rozšíření možností. Z dnešního pohledu už to může znít směšně, ale když si CJ mohl kdykoliv skočit do sekáče pro nové oblečení, zajít k holiči (kde mu i z ježka udělali načechrané afro) nebo si zahrát jednu z mnoha miniher, bylo to jednoduše něco nevídaného.

Kde koupit a jak si zahrát? Nejjednodušší cestou, jak se k San Andreas dostat, je definitivní edice z roku 2021. Najdete ji na PC, PlayStationu, Xboxu i na Switchi, přičemž za poslední měsíce byla několikrát zlevněná o polovinu. Určitě se ale stále většina z vás bude chtít vrátit k originálu, což naprosto chápu. I když ho Rockstar na chvíli stáhl z prodeje a třeba na Steamu už ho nenajdete, můžete si ho stále pořídit přes stránky Rockstaru. Na konzolích ho lze koupit jen v obchodě Xboxu. I na PlayStationu byla původní verze dříve dostupná, ta ovšem z nabídky zmizela s vydáním definitivní edice. Své místo si San Andreas našlo i na mobilech (Android, iOS). Běžně můžete koupit porty klasické verze. Na telefony se ale dostala také verze z definitivní edice (Android, iOS), která oproti těm z PC a konzolí dostala několik grafických vylepšení. Díky tomu je použitelnější. Abyste si ji mohli zahrát, musíte mít předplacený Netflix.

San Andreas přišlo s věcmi, které nejsou standardem ani dnes. Vezměte si systém cvičení. Když budete chodit do posilovny, naberete svaly. Pokud se přežíráte, CJovi naroste pořádný pupek. Vše se promítne nejen do vzhledu postavy, ale i jejího fungování.

Nejen díky takovým vychytávkám při vydání na PlayStation 2 sbíralo San Andreas často absolutní známky. Na agregátoru Metacritic mu svítí průměrné hodnocení 95 %. A týká se to i pozdějších verzí, se kterými se dostalo na PC a Xbox.

Během prvního týdne se prodalo 4,5 milionu kopií, což by pro většinu her byl obrovský úspěch i dnes. Podle statistiky z roku 2011 se prodeje přehouply přes 27,5 milionu. Na předávání cen Golden Joystick v roce 2005 vymetlo každou kategorii, kde bylo nominované.

„Ah shit, here we go again.“ Touto větou otevírá Carl Johnson alias CJ první momenty, kdy se hráči dostává do rukou ovládání. Zároveň tak vzniknul dodnes používaný meme. Tehdy to byl začátek gangsterského příběhu, který byl propletený hiphopovou kulturou skrz na skrz, což jasně dokazoval výběr skladeb ve zdejších rádiích.

CJ se vrací do svého rodiště poté, co umírá jeho matka. Město se od doby jeho odchodu dost proměnilo. Vliv gangu Grove Street hodně opadl, což se musí změnit. To znamená nejen válku gangů, ale spoustu další kriminální činnosti, která vás během hraní zavede i na venkov nebo na vojenskou základnu.

Vše výše řečené samozřejmě platí, ale jistě nejsem jediný, kdo příběh většinu času ignoroval a prostě ve městech řádil a užíval si všech možností. Na zábavnosti přidaly cheaty. HESOYAM a UZUMYMW si nejspíš budu pamatovat už napořád.

V podobně šíleném stylu se nesl také multiplayer. Ten nebyl přímo součástí hry, postarala se o něj komunita. O příběh nešlo. Na některých serverech jste mohli najít různé minihry či závody. Vznikla celá řada variací a kupodivu je spousta z nich stále v provozu. Na stránkách gta-multiplayer.cz najdete výčet těch českých, jednoduše si také můžete mutliplayer stáhnout.

Jak se hraje?

Původní San Andreas mám ve Steam knihovně. Spuštění na mém notebooku s Windows 10 nebyl žádný problém. Samotné hraní už ale bylo o dost horší.

Ještě, než jsem se dostal přímo do hry, jsem zamířil do nastavení, protože se hra spustila v rozlišení 800x600. Po změně mi přestal fungovat zvuk a už se mi ho nepodařilo nahodit. Přidala se k tomu i nefunkční myš. Sice jsem viděl pohyb kurzoru, ale mohl jsem klikat, jak zběsile to šlo, ale výsledek žádný.

Zahrál bych si docela těžko, nebýt komunitních modifikací. Fanoušci se na rozdíl od Rockstaru o tuto legendu starají ukázkově. Nutností je Silent Patch, který opravuje valnou většinu neduhů, které by vás mohly pozlobit na moderních sestavách.

A rovnou společně s tím vezměte Widescreen Fix. S ním se hra lépe přizpůsobí dnešním monitorům. Určitě se hodí i omezovač FPS. Vysoký počet snímků rozbíjí fyziku. Některá vozidla jsou kvůli tomu extrémně rychlá. Ovlivní také rychlost skákání a plavání.

Existuje hromada dalších zlepšováků. Třeba GInput vám udělá hraní jednodušší, pokud místo klávesnice a myši preferujete ovladač. Peds Overhaul zlepší chování civilistů. Narazíte i na spoustu grafických modifikací, které kolikrát odvádějí lepší práci než definitivní edice. Zaujal mě Skygfx, který vzhled PC verze přibližuje k tomu, jak San Andreas vypadalo na druhém PlayStationu.

Když jsem se prokousal přes počáteční problémy s pomocí modů, mohl jsem si v klidu tuhle gangsterku zopakovat. A víte co? Nezestárla vůbec špatně. Ještě aby ne, když na stejných základech pořád stojí spousta dnešních her. Během mého návratu k San Andreas jsem se věnoval hlavně příběhovým misím a nemůžu říct, že bych se nebavil.

Příběh o válce gangů, policejní korupci a zradě stále má co do sebe. Obzvlášť tomu pomáhají silné osobnosti. Big Smoke, Rider či OG Loc jsou jen jedny z mnoha. Na straně antagonistů pak jasně vyčníval policista Tenpenny. Ještě aby ne, když ve své době vyhrál cenu za nejlepšího herního záporáka.

Jak vypadá bez růžových brýlí?

Při zpětném pohledu na hry, jejichž věk přesahuje několik dekád, nejspíš vždy bude řeč o grafice jako o stinné stránce. Modely postav v San Andreas jsou docela hranaté, lip-sync je tady jen v hrubé podobě a třeba i modely zbraní v dnešním kontextu vypadají směšně.

Neřekl bych ale, že kvalita assetů či rozlišení textur jako takové musí být tím nejdůležitějším. V mých očích má jasně přednost art direction, což bychom mohli přeložit jako výtvarné vedení. Zkrátka to, jak všechno ve hře ladí. Jak prostředí města souzní s tím, čím ho Rockstar naplnil.

Posuďte sami ze snímků v galerii. Při hraní jsem použil Silent Patch a Widescreen Fix, žádné další grafické zlepšováky. San Andreas vypadá stále dobře, a navíc si ho díky estetice jen tak nespletete s něčím jiným. Spousta her vypadá velmi podobně. Příkladem jsou menší projekty postavené na Unreal Enginu 5. Stačí jediný snímek ze San Andreas a většině hráčské komunity je jasné, z které hry pochází.

Přesně ve výtvarném vedení selhává neustále proklínaná definitivní edice. Vymizelo z ní ono ikonické kouzlo. Modely vypadají jako přefouknuté balónky, ve filmečcích jsou postavy často úplně tmavé i ve svitu slunce a přišlo mi, že dabing v PS5 verzi měl o něco horší kvalitu, než původní PC verze.

Hratelností mi San Andreas po letech sedlo. Nejsem zrovna zastáncem toho, že hry musí nutně tlačit na realistické zpracování, ať už je řeč o grafice nebo fyzice. Mám radši takové hry, kde se dají provádět nereálné šílenosti. Proto bych z tohohle úhlu pohledu San Andreas zvolil před pětkou, která je považovaná za etalon městských akcí. V mém srdci ale z celé série stále vede Vice City.

Vlastně mi ani nezbyde nic jiného, než abych starší GTA porovnával s tím novějším. Velkých městských akcí je za poslední roky jako šafránu. Ani se nedivím. Potřebujete zkušené vývojáře a hromadu peněz. Obrovskou hromadu. A to se v současnosti vyplatí už jen Rockstaru. Posledním velkým hráčem na tomto poli byl Cyberpunk a dobře víme, jak to s ním při vydání vypadalo.

Kdyby San Andreas znovu vyšlo v dobře provedeném remasteru či remaku, šlo by o trhák. Bez debat. Nebránil bych se ani pár změnám. Třeba úprava cvičení by se šikla. Mlátit do mezerníku a myši zároveň už je za zenitem. To platí i pro nutnost manuálního ukládání na konkrétních místech. Starších her mám nahráno hodně, ale jednoduše jsem za ty roky zpohodlněl. Asi jako spousta dalších hráčů. To by vám ale určitě nemělo zabránit vracet se ke starším legendám. Obzvlášť pokud jde o takový kalibr, jakým je San Andreas.

