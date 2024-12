Znovu jsme hráli Planescape: Torment. Komerční propadák, který sbíral jednu cenu za druhou

Obstojí herní legendy v dnešní době? Mají co nabídnou novým hráčům? A je vůbec možné si je zahrát? K výročí 25 let od vydání se podíváme na jedno z nejlepších RPG všech dob.

Málo RPGeček se dočkalo tak kladného přijetí od hráčů i novinářů, jako Planescape: Torment. Přesto ve své době finančně pohořelo. To ale nezabránilo tomu, aby se zrodila legenda. Legenda, která dokáže člověka uhranout i dnes. Co tak unikátního a chytlavého Planescape nabízí?

O co se jedná?

Na první pohled je Planescape klasickým fantasy izometrickým RPG, jež připomene další žánrové klasiky jako Baldur's Gate či Icewind Dale. Velký rozdíl dělá zasazení. Jeho svět je natolik bizarní, zvláštní a plný roztodivných tvorů a bytostí, až to bere dech.

Již úvod je poměrně originální. Zhostíme se role Bezejmenného. Nesmrtelného chlapíka, který se probudí v márnici a z předchozího života si nepamatuje vůbec nic. Společnost hrdinovi dělá podivná levitující lebka. A to je teprve začátek. Později potkáte i sukubu Fall-From-Grace, ohnivého čaroděje Inguse, jehož neustále stravují plameny, a mnohé další více či méně podivné postavičky. Hlavní příběh, ve kterém se pokoušíte odhalit svou minulost, je plný hodně divokých zvratů a odhalení.

Kde koupit a jak si zahrát? Pro dnešního hráče je důležité zmínit, že v roce 2017 vyšla vylepšená verze hry jak pro Windows, tak macOS a Linux, kterou si v pohodě můžete zahrát i na nových strojích. Najdete ji na Steamu, Epic Store a GOGu. O dva roky později se vydání dočkali i majitelé PlayStationu 4, Xbox One a Switche. Krom vylepšené grafiky a hudby tato verze opravuje i řadu chyb původní hry. To platí i pro mobilní verze, které najdete na Androidu a iOS. Dále přidává možnost zvýraznění lootu, textový souhrn soubojů, zoom apod. Není toho úplně mnoho, nejde o předělávku kompletní, ale rozhodně jde o vylepšení, která hraní usnadňují (obzvlášť zvýraznění lootu!).

Planescape: Torment byl ve své době úkaz, který vybočoval ze zajetých kolejí. Problémem bylo, že na něco takového nejspíš nebyli hráči připraveni. Na něco tak originálního, svého a nezvyklého. Proto se dle odhadů Briana Farga (spoluzakladatel Interplaye) prodalo pouze asi 400 000 kopií. Jiné zdroje uvádí 600 000 kusů. Obě čísla jsou ale nízká na to, jakého ohlasu a proslulosti titul dosáhl a jakými kvalitami oplýval.

Na agregátoru recenzí Metacritic má hodnocení 91 ze 100. Na Steamu obdržela od hráčů vylepšená verze 94 % kladných recenzí. IGN dal hře známku 9,2 z 10 a PC Gamer 93 %. Nasbírala také spousty ocenění za nejlepší RPG či celkově hru roku. PC Gamer dokonce vyhlásil Planescape: Torment jakožto nejlepší RPG všech dob.

U stejného periodika se umístil na 9. místě mezi hrami všech žánrů. Web Bit-tech pak titul zařadil mezi 30 her, které si musíte zahrát, než zemřete. A tak bychom mohli pokračovat dále a to hodně dlouhou dobu. Tato shoda pak svědčí o tom, jak unikátní titul před sebou máme a proč by byla škoda ho i dnes minout.

Jak se hraje?

Grafika je sice dost zastaralá, jelikož vylepšená verze běží na totožném enginu jako originál. Ale zahrajete si ve vysokém rozlišení, takže je přeci jen o dost přehlednější a detailnější. Přesto ty největší neduhy, které se vytýkaly již originálu, zůstávají i v této verzi.

Jde hlavně o jednoduchý a málo zábavný soubojový systém. Velké taktizování si tady neužijete. Prostě s postavičkami mlátíte zlouny hlava nehlava. Případně jednou za čas použijete kouzlo nebo speciální schopnost. Možnosti jsou docela omezené. Lehkým zpestřením je možnost hru pozastavit a přidělit svým svěřencům příkazy. To je ale vše.

Planescape není příliš o akci, a to i díky tomu, že se mnohým soubojům můžete vyhnout či se z nich takříkajíc vykecat. Tím se dostáváme k dalšímu prvku, který může mnohé hráče odradit. Planescape je opravdu brutálně ukecaný titul.

Pokud neradi čtete, Planescapu se vyhněte širokým obloukem. Textu je zde ohromné množství. Na cestách naleznete hromady svitků a dokumentů, které vám poodhalí tajemství tohoto bizarního světa. Lore je propracovaný do detailů. To ale není všechno. Potkáte přehršel postav, které s vámi povedou výtečně napsané rozhovory, jejichž průběh ovlivní další dění..

Právě scénář je u Planescapu tím nejdůležitějším a nejchytlavějším. Postavy jsou nejednoznačné, se spoustou problémů, s pohnutou historií a vlastními motivy, proč vám pomáhají, nebo proti vám naopak bojují. Nechybí zde ani dějové zvraty či dokonce zrady a srdceryvné ztráty.

To vše okořeněno originalitou a až halucinogenní dávkou fantazie. Taková komplexita není ničím samozřejmým ani u dnešních her, natož u titulů starých 25 let. V tomto směru jde stále o naprostou špičku, jelikož příběh vás od prvních minut chytí a nepustí.

Zároveň klade spoustu až filosofických otázek. Rozebírají se témata paměti, nesmrtelnosti, božství a mnoho dalšího. Titulem se zároveň linou pocity smutku či nostalgie po časech, které se již nevrátí. Dohromady tvoří nezaměnitelnou atmosféru, kterou dokáže navodit minimum her.

Jak vypadá bez růžových brýlí?

Pokud jste Planescape nikdy nehráli, nebo si chcete zavzpomínat na staré dobré časy, máte nyní vzhledem k výročí ideální příležitost si tento skvost zahrát. Pokud vám tedy nevadí přežitý soubojový systém, horší grafické zpracování a tuny textů k prostudování.

V tom posledním vám může pomoci, že vylepšená verze je dostupná v kompletním českém překladu. Což věc dost usnadňuje. Celkově je Planescape: Torment jednou z těch her, které stárnou důstojně a neztratí se ani mezi současnou produkcí.

Pokud ale hledáte něco podobného v modernějším podání, i pro vás mám tip. V roce 2017 vyšlo volné pokračování Planescapu, Torment: Tides of Numenera. Hru vytvořili staří harcovníci a veteráni ze studia inXile v čele s již zmíněným Brianem Fargem. Což samo o sobě garantuje návaznost na díl první.

Tides of Numenera se odehrává ve stejném světě, ale v novém prostředí a s novými hrdiny a příběhem. Ve své době se stala nejúspěšnějším herním projektem, který uspěl na Kickstarteru, kde se na vývoj vybraly 4 miliony dolarů. Ani přijetí od kritiků nebylo vůbec marné. Na Metacritic je u PC verze hodnocení 81 bodů ze sta. Americký PC Gamer se dokonce vytasil se známkou 89 %. Hra opět kladla důraz na svět a jeho prozkoumávání, na rozhovory a volnost v tom, jak na situace můžete reagovat.

Přesto se ani pokračování nestalo komerčním hitem. Dílem za to mohou jak slabší prodeje, tak i poměrně dlouhý vývoj. Původně jsme se totiž do světa Tormentu měli vrátit v prosinci 2014. Nakonec jsme se ale dočkali až o více jak dva roky později, v únoru 2017. I kvůli těmto peripetiím se tak další díl série (zatím) nechystá.

Mně se Tides of Numenera líbily. Ale kvalit originálu dle mého nedosahují. Dílem je to slabším příběhem, který nepůsobí tak kreativně a překvapivě, jako když jsme se do tohoto světa podívali prvně. Přesto jde o pokračování důstojné, trochu staromódní, ale hutné a zábavné. Pokud se chcete vrhnout přímo do tohoto dílu, nepotřebujete procházet díl předchozí. Jde spíše o duchovního nástupce, než o přímé pokračování.

Znáte Planescape? Hráli jste ho? A pokud ano, co si o hře myslíte? Líbilo se vám pokračování? Napište nám své vzpomínky a dojmy do diskuze.

