Žoldnéřské Wartales odhalují budoucí obsah. Vylepší kooperaci, v srpnu vyjde DLC zaměřené na souboje

Taktické RPG Wartales vyšlo v plné verzi loni na jaře. Tvůrci ze studia Shiro Games ale svoji hru nadále rozšiřují a nehodlají přestat ani v následujících měsících. Vypustili do světa novou roadmapu, která pokrývá dvě zásadní události. První je rozšíření The Pits, které má vyjít už v srpnu. Toto DLC se zaměří na tahové souboje, kdy se s vaší partou žoldáků budete muset popasovat s náročnými nepřáteli. Celkově se zapojíte do 25 bitev v 5 různých lokacích, přičemž každá z nich je laděná do jiného stylu.

Mapy v The Pits mají být více interaktivní, takže během boje můžete lépe využívat i samotného prostředí. Odměnou za úspěšné bitvy vám budou nové předměty. Snad to tentokrát tvůrci vzali za správný konec. Ani jedno z dvojice předchozích rozšíření totiž neslavilo valné úspěchy. Na Steamu u obou aktuálně svítí smíšené hodnocení.

V září pak bude následovat velký update, který dostanou majitelé hry zdarma. Vedle toho, že přidá nového šampiona a zajímavá místa ve světě, značně vylepší hraní v kooperaci. Fungovat bude velmi jednoduše. Další hráč se k vám bude moci kdykoliv připojit a zase odpojit bez jakýchkoliv komplikací. Nyní je společné hraní složitější, takže vylepšení v tomto směru je žádoucí.

Pokud vás Wartales láká, ale ještě jste se k nim nedostali, můžete si ho nyní pořídit ve slevě na Steamu v rámci výprodeje Tacticon, který trvá do 22. července. To platí jak pro základní hru, tak pro rozšíření. S partou žoldáků se musíte protloukat světem postiženého morovou epidemií. Jen málokdo si může dovolit vaše služby, a tak je potřeba přežívat, jak se dá.