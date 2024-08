Zombíci se v Call of Duty: Black Ops 6 vrátí k tradičnějšímu stylu. Při vydání si zahrajeme rovnou dvě mapy

Možná vás to překvapí, ale najde se spousta hráčů, kteří si hry ze série Call of Duty kupují hlavně kvůli zombie módu. Pokud také patříte mezi jeho fanoušky, tak to vypadá, že se letos máte na co těšit. Activision obšírně rozebral všechny základy zombíků z Black Ops 6, na kterých pracuje tým Treyarch. Již tradičně se do hraní můžete pustit ve čtyřčlenné partě a dočkáme se pokračování příběhu z Cold War. Vrátí se tedy staří známí, ale mezi protagonisty uvidíme i novou tvář.

Vypadá to, že Treyarch chce tentokrát ještě víc zatlačit na vyprávění příběhu. Do zombíků se můžete sice pustit v roli jakéhokoliv operátora, ale pokud si ho budete chtít užít naplno, je lepší zvolit základní čtveřici, pro kterou je pokračování navržené. Grigori Weaver, Elizabeth Grey a Mac Carver byli 6 let zavření na ostrově ve Filipínském moři daleko od civilizace. Z vězení je vytáhne Maya, která je čtvrtým členem party. Doprovází ji Peck, záporák z předchozích dílů. Rád ho sice neuvidí nikdo, ale tentokrát zůstane válečná sekera zakopaná, protože zase jednou se potvrdí pravidlo "nepřítel mého nepřítele je můj přítel".

Onen ostrov, který byl pro naše protagonisty vězením, je první z nových map - Terminus Island. Velmi rychle se dozvíme, že kromě věznice sloužil také jako výzkumná laboratoř a výsledky jejích experimentů nám záhy půjdou po krku.

Oproti předchozímu dílu, kdy zombie mód byl na otevřené mapě, se Black Ops 6 vrací k zaběhlému stylu hratelnosti na kola, kdy se parta postupně posouvá skrz uzavřenější oblasti. Terminus ale i tak patří mezi největší mapy, které pro Zombies kdy vznikly. Nebudete se muset hnát pouze za hlavní příběhovou linkou. Během průzkumu narazíte na vedlejší úkoly, které mají být o něco náročnější, ale dostanete za ně zaslouženou odměnu.

Oblasti mají několik různých cest. Musíte se ale dobře rozhodovat, kudy půjdete, protože odemčení nového kusu mapy vyžaduje zdroje. Abyste pokročili, musíte nasbírat dostatek esence, za kterou kupujete také zbraně a vylepšení. Tu jednoduše získáte z postřílených zombíků. Nemusíte se s nimi vůbec párat, pomůcek k likvidaci bude už podle ukázek více než dost. Spadají mezi ně i nadpřirozené specialitky či kovový oblek, který nápadně připomíná power armor z Falloutu. Ani v Zombies nebude chybět omnimovement, nový styl pohybu, který má být jednou z největších novinek pro celé Black Ops 6.

Kromě ostrovního prostředí se podíváme také na mapu Liberty Falls v Západní Virginii. Z ní nám toho ale Treyarch zatím moc neukázal. Jen tak mimochodem v rozboru zmínili ještě jednu důležitou věci. Zombies tentokrát nepůjdou hrát offline ani sólo. Alespoň že přidali možnost si průchod kdykoliv uložit a v případě, že by byly problémy s připojením k internetu, se hra sama uloží.

Dostali jsme pořádnou porci informací, ale stále je toho hodně k předvádění. Pokud se chcete dozvědět o novém Call of Duty víc, tak si v kalendářích zaškrtněte 28. srpna. Ten den proběhne akce Call of Duty Next, kde mimo jiné uvidíme i delší ukázku z hraní zombie módu.